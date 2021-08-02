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Ученые обсуждают современные методы наблюдений за нерестом охотской сельди. Фото пресс-службы ВНИРО

Для оценки нереста сельди ищут эффективные способы

Ученые обсуждают современные методы наблюдений за нерестом охотской сельди. Предлагается использовать в расчетах площадь водорослей с икрой, задействовать малые мобильные лодки, а также проводить наблюдения с беспилотников.

Очередное заседание научно-консультативного совета по тихоокеанской сельди состоялось во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии в режиме видеоконференции.

Сотрудник Хабаровского филиала ВНИРО Александр Дуленин рассказал о результатах икорно-водолазных съемок. Архивные данные свидетельствуют о возможности оценить численность родительского поколения сельди, исходя из площади водорослей, на которые была отложена икра.

«Использование выявленных закономерностей позволит значительно упростить, ускорить и удешевить проведение учетных съемок, одновременно улучшив качество и точность получаемых результатов», — сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Кроме того, специалисты предлагают постепенно перейти от использования среднетоннажных научно-исследовательских судов к маломерным высокомореходным и высокомобильным плавсредствам. Они способны в короткие сроки осуществлять мониторинг сотен километров прибрежной зоны, отметили в институте.

Также участники конференции проанализировали эффективность аэровизуальных методов учета. В мае-июне этого года сотрудники ХабаровскНИРО выполнили комплекс экспериментальных работ с применением беспилотных летательных аппаратов на нерестилищах сельди в бухтах Круглая и Тунгусская. Авианаблюдения охватили также акватории Тауйской губы, в том числе Ольской лагуны. Это самое крупное нерестилище сельди в восточной части губы.

Ученые обратили внимание, что такая технология сбора данных позволяет обеспечить максимальную надежность и проверяемость результатов съемок. Специалисты рассмотрят перспективы внедрения этой методики в качестве стандарта для научно-исследовательских работ.

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