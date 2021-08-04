Координировать сахалинскую путину помогают дроны

Сотрудники Сахалинского филиала ВНИРО продолжают мониторинг естественного воспроизводства тихоокеанских лососей на нерестовых реках. В этом году в арсенале ученых появились беспилотные летательные аппараты.

«В практике островной рыбохозяйственной науки такие работы, как правило, выполняются методом пешего обследования рек в труднодоступной местности. Они всегда трудозатратны и позволяют обследовать сравнительно малые объемы нерестовых площадей, — рассказали Fishnews в пресс-службе СахНИРО.

В июле филиал впервые начал обследование нерестовых водотоков и учет численности производителей лососей с применением фото- и видеофиксации с борта беспилотников. Работы проводятся на участке юго-восточного побережья Сахалина от мыса Острый до реки Долинка на 10–15 реках протяженностью от 10 до 40 км.

Планируется, что внедрение таких технологий вместе с методами автоматизированной обработки данных повысит информационную обеспеченность научного сопровождения путины.

Полученные материалы и данные пеших обследований будут использованы для оперативного регулирования интенсивности промысла и составления прогнозов численности горбуши и кеты.

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