К рыбакам — представителям КМНС поубавится требований

Минсельхоз исключил требование прикладывать при подаче заявок на традиционное рыболовство заверенные копии документов. Это должно снизить нагрузку на представителей коренных малочисленных народов.

Министерство сельского хозяйства РФ внесло изменения в порядок заполнения заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование для традиционного рыболовства. Напомним, что эти правила утверждены приказом Минсельхоза от 10 ноября 2020 г. № 673 (приложение № 7). Поправки вступят в силу с 16 августа.

Как сообщает корреспондент Fishnews, исключается требование о том, что копии документов, которые прикладываются к обращению, должны быть заверены в установленном законодательством РФ порядке.

Такое решение — отклик на многочисленные обращения граждан из числа коренных малочисленных народов, общин КМНС, сенаторов и депутатов, а также Федерального агентства по делам национальностей, отмечали разработчики изменений.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews