Суд разберется с «зажигательной» рыбалкой в Якутии

В Якутии суд рассмотрит уголовное дело в отношении рыбака, устроившего лесной пожар. По данным прокуратуры, в результате неосторожного обращения с огнем погибло более 7 тыс. га насаждений.

Житель Якутии обвиняется в уничтожении лесных насаждений из-за неосторожного обращения с огнем. Лесной пожар привел к крупному ущербу, рассказали Fishnews в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Предварительное расследование по уголовному делу показало, что в июне 2021 г. в Далырском наслеге Верхневилюйского района мужчина, прибыв на рыбалку, разжег костер недалеко от лесного массива. При этом он не позаботился о безопасной площадке и не обратил внимания на погоду. В результате пожар погубил более 7,1 тыс. га лесных насаждений.

Уголовное дело в отношении неосторожного рыболова возбуждено по части 2 статьи 261 УК РФ. Дело передано в Верхневилюйский районный суд для рассмотрения по существу.

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