Для промысла в Азовском море планируют ввести ограничения

Промышленная добыча некоторых видов рыб в Азовском море будет вестись ограниченным количеством орудий лова. Соответствующий проект приказа подготовил Минсельхоз.

Документ опубликован на портале regulation.gov.ru. Ограничения подготовлены в соответствии с российско-украинскими договоренностями в сфере рыбного хозяйства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, меры планируется ввести для промышленного рыболовства в Азовском море — включая Таганрогский залив, Керченский пролив, Таманский и Динской заливы, залив Сиваш, нижнее течение рек Дон, Кубань, реку Протока, азовские лиманы Краснодарского края.

В этих акваториях будут установлены лимиты на использование закидных и ставных неводов, механизированных драг, тралов, ставных одностенных сетей. Ограничения коснутся промысла хамсы, тюльки, бычков, пиленгаса, камбалы-калкан и других видов.

Общественное обсуждение проекта продлится до 20 августа.

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