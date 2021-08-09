ФАС и Росрыболовство сверят позиции на уровне общественных советов

Общественные советы при Росрыболовстве и при ФАС в сентябре проведут совместное заседание. На нем рассмотрят вопросы ценообразования на рыбном рынке и конкуренции в отрасли.

Совместное заседание общественных советов при Федеральном агентстве по рыболовству и при Федеральной антимонопольной службе планируется провести во второй половине сентября на площадке Росрыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в ходе заседания планируется поднять вопрос о структуре ценообразования на рыбном рынке. Члены общественных советов обсудят соотношение долей дохода всех участников рынка от реализации рыбопродукции.

Еще одна актуальная тема — организация биржевой торговли продукцией из водных биоресурсов. Кроме того, на заседании планируется рассмотреть принципы и возможные пределы применения конкуренции для рыбохозяйственных предприятий.

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