Браконьеров приморского села навестили силовики

На севере Приморского края пограничники изъяли из незаконного оборота крупную партию лосося и краба. Общий вес продукции, попавшей в руки правоохранителей, превысил 5,8 тонны.

Масштабную операцию провели в Тернейском районе в селе Усть-Соболевка. На территории нескольких частных домовладений силовики обнаружили рефрижераторные контейнеры и холодильные установки с различной рыбой и морепродукцией, сообщили Fishnews в пресс-группе краевого погрануправления ФСБ России.

«Июнь-июль в Тернейском районе — сезон активного хода горбуши и симы на нерест, — обратили внимание в погрануправлении. — Бесконтрольный вылов лососевых может нанести существенный ущерб биологическим ресурсам и подорвать их популяцию, но, похоже, это нисколько не волновало местных жителей».

В двух рефконтейнерах находились водные биоресурсы, большую часть которых — 4,2 тонны — составляла рыба лососевых пород.

Еще в двух контейнерах обнаружили 560 особей горбуши, 355 симы, 50 камчатских крабов и более 380 брикетов с крабовым мясом. Общий вес продукции составил порядка 1,7 тонны.

Ни один из владельцев рефконтейнеров не смог предоставить документов на биоресурсы. Пограничникам заявили, что вся продукция предназначалась для личного потребления.

Проводятся разбирательства, после окончания которых будут приняты процессуальные решения.

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