Российских рыбных экспортеров проверили для поставок в Корею

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры проинспектировал шесть предприятий, поставляющих уловы в Республику Корея. Проверки подтвердили: экспортеры соблюдают условия, установленные корейской стороной.

По поручению Россельхознадзора инспекции прошли на трех предприятиях Приморья и на трех камчатских, сообщили Fishnews в НЦБРП.

Центр напомнил: в связи со сложной ситуацией, вызванной пандемией COVID-19, корейская сторона предложила странам-экспортерам провести самостоятельную инспекцию своих предприятий и направить результаты компетентным органам республики.

«Для обеспечения бесперебойного экспорта рыбо- и морепродукции в Республику Корея результаты проверки, как и запрашивали корейские компетентные органы, были направлены корейской стороне в период до 31 июля», — отметили в НЦБРП.

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