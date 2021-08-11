Рыбалка под проводами обернулась трагедией

В Калининградской области расследуют обстоятельства смерти пожилого рыбака-любителя. По предварительным данным, мужчина погиб от поражения электричеством, когда задел удилищем провода.

Погибшего рыбака нашли жители города Зеленоградска на берегу реки Тростянка. На теле обнаружены повреждения, характерные для поражения электрическим током, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального управления СКР.

Личность погибшего установлена, им оказался 70-летний местный житель. Ведется проверка, результатом которой станет процессуальное решение.

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