Закон о крымских СЭЗ хотят подредактировать

Правительство намерено внести ряд изменений в закон о свободных экономических зонах (СЭЗ) Республики Крым и Севастополя. Соответствующие поправки внесены в Госдуму.

Документ размещен в базе данных российского парламента, сообщает корреспондент Fishnews. Законопроект предусматривает передачу высшим исполнительным органам госвласти Республики Крым и Севастополя полномочий по утверждению персонального состава экспертного совета по вопросам СЭЗ.

Также, согласно поправкам, на уровень регионов передаются полномочия по определению видов деятельности, которые не могут осуществлять участники свободной экономической зоны.

Кроме того, законопроект предусматривает двукратное увеличение минимального объема капиталовложений, необходимых для реализации инвестиционного проекта в свободных экономических зонах. Так, для субъектов малого и среднего предпринимательства «нижний порог» инвестиций в первые три года деятельности предлагается поднять с 3 млн до 6 млн рублей, для остальных — с 30 млн до 60 млн рублей.

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