Рыбопереработка Северных Курил участвует в нацпроекте

Компания «Алаид» на Парамушире повышают производительность труда в рамках национального проекта. Оптимизация процессов позволила увеличить скорость обработки трески на предприятии.

Рыбопромышленные предприятия Курильских островов участвуют в национальном проекте по повышению производительности труда. Компания «Алаид», развивающая производство рыбопродукции на Северных Курилах, оптимизировала процесс обработки трески.

Для внедрения была предложена система 5S, позволяющая грамотно организовать рабочее пространство и повысить эффективность труда. Наладить процесс помогали эксперты в области бережливых технологий. Работникам объяснили, какой результат способны принести изменения, рассказал Fishnews начальник отдела добычи и мониторинга «Алаида» Павел Осипов.

По результатам оптимизации удалось ускорить обработку трески на 36 минут. Теперь компания сможет внедрять такой опыт и на других участках работы.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews