Добытчики лосося на Чукотке получили дополнительные лимиты

Чукотская комиссия по анадромным одобрила выделение дополнительных объемов тихоокеанских лососей — более 750 тонн — для промышленного и любительского лова. Всего с начала путины в округе добыто 3,7 тыс. тонн красной рыбы.

По решению комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в ЧАО предприятиям, которые ведут промысел в бассейне Анадырского лимана (Анадырский лиман, горло реки Анадырь, залив Онемен и река Великая), выделено дополнительно 350 тонн кеты и 400 тонн горбуши

Организаторы любительской рыбалки также получили прибавку, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства округа. Участку № 92 «Домик рыбака» в селе Тавайваам добавили три тонны кеты и полтонны горбуши, участку № 100 на реке Анадырь в районе села Марково — две тонны кеты.

По информации комитета по рыболовству департамента сельского хозяйства и продовольствия ЧАО, в резерве остается 398,5 тонны лососевых. Но планка рекомендованного вылова может быть поднята после того как ученые получат данные о заполняемости нерестилищ.

По состоянию на 11 августа общий вылов тихоокеанских лососей на Чукотке превысил 3,7 тыс. тонн, или 69,6% от выделенных объемов. Поймано 2,4 тыс. тонн горбуши, 1,2 тыс. тонн кеты и 163 тонны нерки.

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