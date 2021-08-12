Уловы России догоняют прошлогодние

На 9 августа отечественные пользователи освоили более 3,15 млн тонн водных биоресурсов, это на 1,4% ниже уровня прошлого года, сообщает Росрыболовство. По его данным, каждую неделю отставание сокращается.

В Дальневосточном бассейне добыто 2,26 млн тонн ВБР, что на 2% меньше показателя на отчетную дату 2020 г. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, на промысле минтая освоили 1,24 млн тонн (-198 тыс. тонн), вылов трески составил 119,7 тыс. тонн (-5,5 тыс. тонн). Добыча тихоокеанской сельди достигла 208,7 тыс. тонн (+66,54 тыс. тонн).

Уловы тихоокеанских лососей выросли до 394,21 тыс. тонн — это более чем в 2,2 раза выше уровня прошлого года.

Рыбаки Северного бассейна освоили 354, 4 тыс. тонн, на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вылов атлантической трески вырос на 31,3 тыс. тонн — до 253,6 тыс. тонн. Пикши добыли практически на уровне 2020 г. — 52,4 тыс. тонн.

В Западном бассейне общий объем добычи составил 56,52 тыс. тонн. Это на 6% меньше, чем на отчетную дату прошлого года. Промысел шпрота принес 34,52 тыс. тонн (-2,9 тыс. тонн), балтийской сельди — 17,22 тыс. тонн (+0,82 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне рыбаки добыли 39,66 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 6% ниже уровня 2020 г. Хамсы освоено 13,54 тыс. тонн, отставание по сравнению с показателем на отчетную дату 2020 г. составило 5,9 тыс. тонн. Вылов тюльки достиг 2,34 тыс. тонн, прибавка — 0,23 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском бассейне вылов вырос на 41% к уровню прошлого года и достиг 55,7 тыс. тонн. Объем добычи кильки увеличился более чем в пять раза: с 4,7 тыс. тонн до 20,12 тыс. тонн. Частиковых видов рыб освоено 14,82 тыс. тонн, это на 0,2 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2020 г.

В зонах иностранных государств российский флот наловил 195,9 тыс. тонн (-17,3%), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана — 167,7 тыс. тонн (+5,6%).

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