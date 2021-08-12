Для борьбы с болезнями рыб готовят биологическое оружие

Польский стартап привлек 21 млн евро инвестиций на развитие производства коктейлей из бактериофагов (вирусов, избирательно поражающих бактериальные клетки). Планируется, что эти продукты помогут снизить зависимость от антибиотиков в аквакультуре.

Компания Proteon Pharmaceuticals планирует использовать полученные средства для поддержки продвижения на мировом рынке и разработки новых продуктов. А также для расширения возможностей своей технологии микробиомной платформы. Как пишет The Fish Site, эта платформа будет создана путем интеграции инструментов искусственного интеллекта, высокопроизводительного скрининга, автоматизации процесса и расширения производственных мощностей.

По данным портала, разработанные коктейли из бактериофагов способны бороться с синегнойной палочкой и аэромонадами в аквакультуре. Кроме того, компания подготовила решения для защиты и предотвращения острого гепатопанкреатического некроза (AHPND) у креветок.

Финансирование стартапу предоставили частные инвесторы и так называемые «ангелы», а также Польский фонд развития.

Как сообщает корреспондент Fishnews, компания опубликовала специальный пресс-релиз. Генеральный директор Proteon Pharmaceuticals Ярослав Дастич отметил, что привлеченные средства поддержат усилия компании по сокращению использования антибиотиков в сельском хозяйстве, содействию устойчивому производству белка и, в конечном счете, улучшению здоровья человека.

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