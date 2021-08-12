Воду Нижнего Дона исследуют на пригодность для рыбы

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО провели экспедицию в нижнем течении реки Дон. Собранные материалы позволят оценить состояние среды обитания водных биоресурсов.

Сотрудники аналитического испытательного центра АзНИИРХ работали в устьях рек Аксай и Темерник. Ученые взяли пробы воды на гидрохимический анализ и проверку загрязнения приоритетными токсикантами — нефтепродуктами, тяжелыми металлами. Сейчас материалы, собранные в экспедиции, проходят лабораторную обработку и анализ.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, такие исследования проводятся ежегодно. Они позволяют дать комплексную характеристику состояния среды обитания ВБР в нижнем течении Дона в летний период. «Именно эта акватория находится в зоне повышенного антропогенного воздействия мегаполиса на водную среду и ее обитателей», — обратили внимание в АзНИИРХ.

Также по результатам исследований можно судить о том, как на среду обитания водных биоресурсов влияет маловодье, которое продолжается на протяжении последних лет.

Фото предоставлены пресс-службой АзНИИРХ.

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