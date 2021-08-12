Озера в пойме реки Чулым предлагают под промысел

В Красноярском крае объявлен конкурс на два озерных участка под промышленное рыболовство. Заявки принимаются до 13 сентября — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует краевое министерство экологии и рационального природопользования, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, один из участков расположен на озере Рубежинском в Тюхтетском муниципальном округе, второй — на озере Большом в Бирилюсском муниципальном районе. Оба водоема находятся в бассейне реки Чулым.

Площадь участков — 23 и 26 га. Объекты промысла — щука, лещ, плотва, линь, карась, окунь, ерш. РЛУ предоставят победителям конкурса на 15 лет.

Один из критериев оценки и сопоставления заявок — предложенная плата за участок. Другие критерии — средневзвешенные показатели вылова, среднесуточный объем производства рыбной продукции на береговом заводе, средняя численность работников за последние четыре года.

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