К защите Волго-Ахтубинской поймы призывают пикетами

В Волгоградской области прошли одиночные пикеты в защиту Волго-Ахтубинской поймы. Активисты протестуют против строительства магистрали на территории природного парка и биосферного резервата ЮНЕСКО.

Строительство дороги Волгоград — Волжский началось в июле. Активисты обращались в Генпрокуратуру, Росприроднадзор и администрацию президента с требованием прекратить работы, однако стройка продолжается, сообщили Fishnews в пресс-службе Greenpeace России.

Экологическая организация обращает внимание: ценность Волго-Ахтубинской поймы в том, что на ее территории расположены уникальные водно-болотные угодья. Они состоят из сложной системы разнообразных водных объектов (рек, озер, ериков, протоков) и обширных прилегающих к ним лугов с богатой растительностью.

«Для строительства дороги нужно будет вырубить несколько тысяч деревьев, в том числе вековые дубы. Масштабные рубки и капитальное строительство негативно скажутся на биоразнообразии поймы, так как среда обитания краснокнижных животных, например орлана-белохвоста и сизоворонки, будет разрушена. Уже сейчас на значительной территории снят почвенный покров, уничтожена растительность, вырублено около сотни деревьев. Застройщики обещают восстановить вырубленные деревья в многократном размере. Однако потребуются десятилетия, чтобы эти деревья восстановили локальную экосистему», — заявили в Гринпис.

Чтобы остановить разрушительную стройку, экоактивисты разбили палаточный лагерь. «Палатки были установлены в допустимой для этого рекреационной зоне. Однако комитет природных ресурсов и экологии вместе с полицией Волгоградской области сочли это за нарушение и разогнали лагерь», — рассказали в пресс-службе.

С 12 августа вступили в силу поправки в постановление губернатора «Об особом противопожарном режиме на территории Волгоградской области». Документ запрещает гражданам посещать особо охраняемые природные территории для отдыха и туризма. Ограничение введено из-за обострившейся ситуации с природными пожарами.

Тогда активисты решили выйти на одиночные пикеты к зданию областной администрации, чтобы привлечь внимание к стройке.

Ранее Русское географическое общество и Росприроднадзор высказались категорически против строительства дороги через пойму. Greenpeace России направил обращение в Генеральную прокуратуру с требованием провести прокурорскую проверку и оценить законность проводимых работ.

«Мы получили ответ от Волгоградской природоохранной прокуратуры, в котором сказано, что государственная экологическая экспертиза одобрила строительство дороги через Волго-Ахтубинскую пойму, поэтому «оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется», — рассказали в Гринпис.

По мнению экологической организации, строительство дороги противоречит целям создания природного парка, повлечет за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта и нарушает три федеральных закона – «Об особо охраняемых природных территориях», «Об охране окружающей среды» и «О животном мире».

Greenpeace России обжаловал ответ Волгоградской прокуратуры. «Мы будем продолжать следить за ситуацией и добиваться прекращения строительства незаконной дороги на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», — обещали в пресс-службе.

Фото пресс-службы Greenpeace России.

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