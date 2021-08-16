Власти Крыма рассчитывают на рыбный потенциал Сиваша

Открытие промыслового района в заливе Сиваш позволит увеличить объемы добычи кефали на 150-200 тонн, считают в минсельхозе Республики Крым.

В течение двух недель сотрудники департамента рыбного хозяйства минсельхоза Крыма совместно с представителями ВНИРО работали над возможностью открытия промыслового района в заливе Сиваш Азовского моря, рассказал зампред совета министров Республики Крым — министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин. Работы велись при участии и технической поддержке местных рыбаков, отметил он.

Для получения достоверных материалов и сведений была поставлена задача определить наиболее эффективные виды орудия лова, не наносящие вред окружающей среде и водным биоресурсам, обозначить пространственное и временное распределение рыбы, а также определить сроки ее промысла, сообщили Fishnews в пресс-службе минсельхоза Крыма.

«Департамент рыбного хозяйства минсельхоза республики сделал все возможное, чтобы были собраны обширные материалы, на основании которых можно сделать положительные для рыбаков выводы, которые, мы надеемся, в ближайшее время будут закреплены в правилах рыболовства», — уточнил Андрей Рюмшин.

Благодаря проведенным исследованиям ведомство рассчитывает на увеличение валового производства рыбной продукции, а также на создание нескольких десятков рабочих мест в Северном и Северо-восточном Крыму.

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