Рыбаки снижают зависимость от иностранных портов

Русская рыбопромышленная компания освоила прямые поставки продукции в рефконтейнерах зарубежным покупателям морем из Владивостока. В планах — развивать экспорт и с использованием железнодорожного транспорта.

С начала года Русская рыбопромышленная компания(РРПК) отгрузила более тысячи рефконтейнеров с рыбной продукцией через порт Владивостока в Европу, США и Юго-Восточную Азию. Ранее продукция в эти регионы доставлялась исключительно через порты Кореи и Китая.

«Мы стремимся максимально использовать возможности домашнего порта как логистического хаба. Это позволяет сократить время доставки продукции потребителям и обеспечить контроль сохранности продукции, а также избежать рисков, связанных с закрытием для российской продукции зарубежных портов в условиях пандемии коронавируса», — прокомментировал первый заместитель генерального директора РРПК Савелий Карпухин.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе РРПК, стоимость отгрузки рыбной продукции через Владивосток стала конкурентоспособной благодаря субсидированию государством транспортных расходов. Компания высоко оценивает программу поддержки экспортеров сельхозпродукции и рассчитывает, что она будет продлена на 2022 г. и последующие периоды.

«Через содействие увеличению грузооборота отечественных портов, особенно на Дальнем Востоке, программа, несомненно, поспособствует созданию новых рабочих мест в регионе, росту налоговых отчислений и, в итоге, развитию российских портов и росту их конкурентоспособности», — добавил Савелий Карпухин.

Компания также развивает экспортные поставки по железной дороге. В ближайшее время РРПК начнет доставку рыбопродукции железнодорожным транспортом из Владивостока в Германию, Нидерланды и Словакию.

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