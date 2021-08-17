Краб ангулятус Западно-Беринговоморской зоны подождет до следующего года

Минсельхоз закрыл до конца года промышленный лов краба-стригуна ангулятуса в Западно-Беринговоморской зоне. Такая же мера предусмотрена и по ряду других объектов промысла.

Министерство сельского хозяйства выпустило приказ о мерах регулирования промысла видов водных биоресурсов, для которых не устанавливается общий допустимый улов — от 9 июля 2021 г. № 452. Минюст зарегистрировал документ 16 августа.

Как сообщает корреспондент Fishnews, до 31 декабря 2021 г. закрыто промышленное рыболовство краба-стригуна ангулятуса в Западно-Беринговоморской зоне. По данным на конец июля, рекомендованный вылов этого объекта был освоен на 131,16% — добыли 487,521 тонны.

Также закрыт до конца года промышленный лов бычков в Западно-Камчатской подзоне.

Приняты решения и по другим бассейнам: предусмотрено закрытие промысла налима в Байдарацкой губе Карского моря, камбалы-калкан в Черном море восточнее меридиана 36° 35′ минут в.д., а также рыбца (сырти) в Азовском море.

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