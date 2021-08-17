Сахалинская область готовится к промыслу кеты

Комиссия по регулированию добычи анадромных рыб в Сахалинской области определила принципы организации на островах кетовой путины. К середине июля вылов лососей в регионе составил около 12,7 тыс. тонн.

В Сахалинской области комиссия по анадромным установила сроки лова кеты на путину нынешнего года. Согласно протоколу заседания, в режимах промышленного лова и традиционной рыбалки КМНС добывать этот вид лососей можно:

Побережье западного Сахалина

Северо-западный Сахалин (участок от мыса Елизаветы до мыса Погиби) — с 1 сентября до 30 сентября;

Юго-западный Сахалин (от мыса Крильон до мыса Погиби) — с 21 августа до 15 октября.

Восточно-Сахалинская подзона

Северо-восточное побережье Сахалина (мыс Елизаветы — пролив Даги) — с 21 сентября до 30 сентября;

Залив Терпения (мыс Терпения — мыс Соймонова) — с 1 сентября до 15 октября;

Юго-Восточное побережье Сахалина (мыс Соймонова — мыс Анива) — с 21 августа до 15 октября;

Залив Анива — с 11 сентября до 15 октября.

Южно-Курильская зона

Итуруп — с 21 сентября до 30 ноября;

Кунашир — с 11 сентября до 30 ноября.

При организации промысла будет использоваться привязка к базовым рекам лососевых рыбоводных заводов. В Сахалинской области, напомним, сосредоточено большинство ЛРЗ.

Предусмотрено также, что в сроки добычи кеты осуществляется и промысел горбуши.

Любительский лов кеты будет организован на участке Главрыбвода с 17 по 31 августа.

По данным на 15 августа, вылов тихоокеанских лососей в Сахалинской области составил 12,7 тыс. тонн. В том числе около 9,5 тыс. тонн горбуши, 1,8 тыс. тонн кеты, 1,3 тыс. тонн нерки.

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