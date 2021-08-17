Новости
Выращенные в Подмосковье карпы

Здоровье рыбы в зоне риска

Динамичное развитие аквакультуры требует координации работы ветслужб и бизнеса, чтобы предотвратить вспышки заболеваний на водоемах. Отрасли нужны новые данные о болезнях рыб и других гидробионтов, а также препараты для их лечения и профилактики.

В Кисловодске 5 августа на базе сельскохозяйственного племенного завода СПК «Форелевый» прошло совещание. Обсуждалась эпизоотическая ситуация в рыбоводных хозяйствах и водных объектах рыбохозяйственного значения. Кроме того, были подняты вопросы охраны здоровья рыб и обеспечения безопасности продукции товарной аквакультуры.

В мероприятии, организованном департаментом ветеринарии Минсельхоза России по инициативе Ассоциации «Росрыбхоз», приняли участие представители органов власти и ветеринарных служб из 23 регионов, сотрудники отраслевых научных организаций, руководители рыбоводных предприятий. На встрече отметили динамичное развитие сектора аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews. По итогам 2020 г. объемы производства продукции товарного рыбоводства составили 329 тыс. тонн — на 14% больше, чем годом ранее, а в первой половине текущего года отмечен прирост на 25%.

Сохранится ли эта динамика в ближайшие годы, зависит в том числе от ветеринарного благополучия объектов аквакультуры. Эксперты оценивают влияние этого фактора на объемы производства товарной рыбы на уровне 20%. На территории нашей страны хватает естественных очагов возбудителей болезней рыб и других гидробионтов. Кроме того, постоянно расширяется перечень объектов выращивания для пресноводной аквакультуры и марикультуры, а значит, возникают риски новых болезней, ранее нехарактерных для отечественного рыбоводства.

На совещании заслушали доклады о ситуации с заболеваемостью рыб в целом по стране и в отдельных федеральных округах — Южном и Северо-Западном. Представители ряда регионов, включая Ростовскую область, Краснодарский край, Астраханскую область, поделились опытом проведения противоэпизоотических мероприятий и оценкой их эффективности. И ветслужбы, и хозяйства аквакультуры подчеркнули важность обязательных профилактических мероприятий. Не допустить развития болезней намного проще, чем пытаться подавить вспышку заболевания в прудах или садках.

Специалисты Россельхознадзора и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) рассказали о научных разработках по лечению и профилактике болезней рыб, стабилизации эпизоотического благополучия объектов аквакультуры. Представители бизнеса также обратили внимание на ограниченный спектр лечебных препаратов, которые находятся в распоряжении рыбоводов, отсутствие методик экспресс-диагностики и вакцин, которые активно применяются в других подотраслях животноводства. Итогом совещания станут рекомендации для рассмотрения на секции ветеринарии научно-технического совета Минсельхоза.

В частности, министерству, а также Росрыболовству и Россельхознадзору с участием Росрыбхоза предлагается выработать общую дорожную карту, в рамках которой сосредоточить усилия ихтиопатологических и ветеринарных подразделений по поддержанию благополучной эпидобстановки в рыбоводных хозяйствах и рыбохозяйственных водных объектах. Организовать эту работу можно в рамках координационного совета на общественных началах.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультураросрыболовствороссельхознадзор
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

О будущей программе считаем важным объявить заранее

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Мы не можем жить без рыбы, это факт

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Камчатка меняет облик отрасли

Все материалы

Интервью

Руководитель департамента морских и пресноводных рыб России ВНИРО Николай АНТОНОВ

Руководитель департамента морских и пресноводных рыб России ВНИРО

Николай АНТОНОВ

Дальневосточные палтусы ждут стратегию

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин САВЕНКОВ

Заместитель руководителя Россельхознадзора

Константин САВЕНКОВ

Мы нацелены на обеспечение непрерывных экспортных поставок

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Рыбаки также привлекают внимание к сохранению палтусов

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Заводы для второй волны

Все интервью

Личное мнение

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве Игорь ХОВАНСКИЙ

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве

Игорь ХОВАНСКИЙ

Лососями Амура могут пожертвовать ради выборов

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Рыбацких денег для рывка судостроения недостаточно

Все материалы

Крупным планом

ГК «Русский краб» формирует стандарт качества продукции для всей отрасли. Фото предоставлено пресс-службой группы

«Русский краб» по вкусу покупателям в разных странах

Черный макрурус от компании «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

Макрурус — сокровище морских глубин

Проблема эффективной переработки рыбных отходов по-прежнему остается одной из самых актуальных для отечественных рыбаков

GEA: скрытый потенциал рыбьего жира

Экипаж пограничного катера поднимает браконьерскую сеть

Морское браконьерство — что делать дальше?

Все материалы

События

Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.