Здоровье рыбы в зоне риска

Динамичное развитие аквакультуры требует координации работы ветслужб и бизнеса, чтобы предотвратить вспышки заболеваний на водоемах. Отрасли нужны новые данные о болезнях рыб и других гидробионтов, а также препараты для их лечения и профилактики.

В Кисловодске 5 августа на базе сельскохозяйственного племенного завода СПК «Форелевый» прошло совещание. Обсуждалась эпизоотическая ситуация в рыбоводных хозяйствах и водных объектах рыбохозяйственного значения. Кроме того, были подняты вопросы охраны здоровья рыб и обеспечения безопасности продукции товарной аквакультуры.

В мероприятии, организованном департаментом ветеринарии Минсельхоза России по инициативе Ассоциации «Росрыбхоз», приняли участие представители органов власти и ветеринарных служб из 23 регионов, сотрудники отраслевых научных организаций, руководители рыбоводных предприятий. На встрече отметили динамичное развитие сектора аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews. По итогам 2020 г. объемы производства продукции товарного рыбоводства составили 329 тыс. тонн — на 14% больше, чем годом ранее, а в первой половине текущего года отмечен прирост на 25%.

Сохранится ли эта динамика в ближайшие годы, зависит в том числе от ветеринарного благополучия объектов аквакультуры. Эксперты оценивают влияние этого фактора на объемы производства товарной рыбы на уровне 20%. На территории нашей страны хватает естественных очагов возбудителей болезней рыб и других гидробионтов. Кроме того, постоянно расширяется перечень объектов выращивания для пресноводной аквакультуры и марикультуры, а значит, возникают риски новых болезней, ранее нехарактерных для отечественного рыбоводства.

На совещании заслушали доклады о ситуации с заболеваемостью рыб в целом по стране и в отдельных федеральных округах — Южном и Северо-Западном. Представители ряда регионов, включая Ростовскую область, Краснодарский край, Астраханскую область, поделились опытом проведения противоэпизоотических мероприятий и оценкой их эффективности. И ветслужбы, и хозяйства аквакультуры подчеркнули важность обязательных профилактических мероприятий. Не допустить развития болезней намного проще, чем пытаться подавить вспышку заболевания в прудах или садках.

Специалисты Россельхознадзора и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) рассказали о научных разработках по лечению и профилактике болезней рыб, стабилизации эпизоотического благополучия объектов аквакультуры. Представители бизнеса также обратили внимание на ограниченный спектр лечебных препаратов, которые находятся в распоряжении рыбоводов, отсутствие методик экспресс-диагностики и вакцин, которые активно применяются в других подотраслях животноводства. Итогом совещания станут рекомендации для рассмотрения на секции ветеринарии научно-технического совета Минсельхоза.

В частности, министерству, а также Росрыболовству и Россельхознадзору с участием Росрыбхоза предлагается выработать общую дорожную карту, в рамках которой сосредоточить усилия ихтиопатологических и ветеринарных подразделений по поддержанию благополучной эпидобстановки в рыбоводных хозяйствах и рыбохозяйственных водных объектах. Организовать эту работу можно в рамках координационного совета на общественных началах.

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