Промысловики смогут поторговаться за енисейские квоты

На аукцион выставили доли квот для промысла сига, тугуна, чира и пеляди в бассейне реки Енисей в границах Красноярского края — в общей сложности 25 лотов. Заявки принимаются до 15 сентября.

Организатор торгов — Енисейское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, 23 доли квот предназначены для промысла на реках и озерах, еще две — на Красноярском водохранилище.

В частности, предлагаются восемь долей квот сига (стартовые цены — от 500 рублей до 24 тыс. рублей), две — тугуна (от 17 рублей до 1,4 тыс. рублей), девять — пеляди (от 1,2 тыс. до 193 тыс. рублей) и шесть — чира (от 2,6 тыс. до 44 тыс. рублей).

Шесть долей квот, в том числе обе доли пеляди в Красноярском водохранилище, предоставляются на 13 лет, остальные — на 15 лет.

Аукцион предполагается провести 8 октября в Красноярске.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews