Морским заповедникам в Антарктике нужна правовая база

Прежде чем создавать новые морские охраняемые районы в зоне Конвенции АНТКОМ, необходимо обеспечить прогрессивное развитие и кодификацию соответствующих норм права, обратили внимание участники межотраслевого семинара.

В преддверии 40-й сессии Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) на площадке Атлантического филиала ВНИРО состоялся межотраслевой семинар. Он был посвящен различным аспектам установления морских охраняемых районов (МОР) в зоне Конвенции АНТКОМ.

В работе приняли участие представители Федерального агентства по рыболовству, МИД и Минприроды, Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и его филиалов (Атлантического, Азово-Черноморского и Тихоокеанского), рыбопромысловых организаций, Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, Арктического и антарктического НИИ, Всемирного фонда дикой природы.

В ходе дискуссии участники семинара отметили, что прежде чем создавать новые МОР, необходимо обеспечить прогрессивное развитие и кодификацию норм права в этом направлении. В частности, принять четкое определение МОР, согласовать методы, критерии и процедуры их установления, оценки эффективности и прекращения действия.

«Также, исходя из длительных сроков существования уже принятых МОР в районе Южных Оркнейских островов и море Росса, требуется проведение полного анализа достижения целей, заявленных при их создании», — подчеркнули в АтлантНИРО. Филиал обратил внимание, что функционирование морских охраняемых районов не сопровождается надлежащими научными исследованиями.

Кроме того, участники семинара считают, что в зоне действия АНТКОМ можно выделить статистический подрайон 48.3 (Южная Георгия). Там в результате избыточного промыслового воздействия требуется введение неотложных мер для сохранения запасов клыкача и уникальной экосистемы, сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО.

Вместе с тем отмечено, что пространственное управление с использованием компонента МОР практически применимо в неотложных случаях. При этом морские охраняемые районы должны создаваться в рамках согласованной системы на основе объективных и достаточных научных данных, четких и прозрачных критериев и рекомендаций, подробной биорегионализации Южного океана.

По итогам семинара принята резолюция. Подтверждена необходимость соблюдения всеми государствами-членами АНТКОМ положений, закрепленных Конвенцией. Обозначено отсутствие универсального определения понятия «морской охраняемый район АНТКОМ» — по мнению российской стороны, это понятие является правовой основой деятельности АНТКОМ в отношении создания таких районов. Также отмечена важность проведения комплексного анализа достижения целей, заявленных при создании МОР.

Фото предоставлены пресс-службой АтлантНИРО.

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