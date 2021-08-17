Новости
Межотраслевой семинар прошел на площадке Атлантического филиала ВНИРО. Фото пресс-службы АтлантНИРО

Морским заповедникам в Антарктике нужна правовая база

Прежде чем создавать новые морские охраняемые районы в зоне Конвенции АНТКОМ, необходимо обеспечить прогрессивное развитие и кодификацию соответствующих норм права, обратили внимание участники межотраслевого семинара.

В преддверии 40-й сессии Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) на площадке Атлантического филиала ВНИРО состоялся межотраслевой семинар. Он был посвящен различным аспектам установления морских охраняемых районов (МОР) в зоне Конвенции АНТКОМ.

В работе приняли участие представители Федерального агентства по рыболовству, МИД и Минприроды, Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и его филиалов (Атлантического, Азово-Черноморского и Тихоокеанского), рыбопромысловых организаций, Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, Арктического и антарктического НИИ, Всемирного фонда дикой природы.

В ходе дискуссии участники семинара отметили, что прежде чем создавать новые МОР, необходимо обеспечить прогрессивное развитие и кодификацию норм права в этом направлении. В частности, принять четкое определение МОР, согласовать методы, критерии и процедуры их установления, оценки эффективности и прекращения действия.

«Также, исходя из длительных сроков существования уже принятых МОР в районе Южных Оркнейских островов и море Росса, требуется проведение полного анализа достижения целей, заявленных при их создании», — подчеркнули в АтлантНИРО. Филиал обратил внимание, что функционирование морских охраняемых районов не сопровождается надлежащими научными исследованиями.

Кроме того, участники семинара считают, что в зоне действия АНТКОМ можно выделить статистический подрайон 48.3 (Южная Георгия). Там в результате избыточного промыслового воздействия требуется введение неотложных мер для сохранения запасов клыкача и уникальной экосистемы, сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО.

Вместе с тем отмечено, что пространственное управление с использованием компонента МОР практически применимо в неотложных случаях. При этом морские охраняемые районы должны создаваться в рамках согласованной системы на основе объективных и достаточных научных данных, четких и прозрачных критериев и рекомендаций, подробной биорегионализации Южного океана.

По итогам семинара принята резолюция. Подтверждена необходимость соблюдения всеми государствами-членами АНТКОМ положений, закрепленных Конвенцией. Обозначено отсутствие универсального определения понятия «морской охраняемый район АНТКОМ» — по мнению российской стороны, это понятие является правовой основой деятельности АНТКОМ в отношении создания таких районов. Также отмечена важность проведения комплексного анализа достижения целей, заявленных при создании МОР.

Фото предоставлены пресс-службой АтлантНИРО.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

О будущей программе считаем важным объявить заранее

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Мы не можем жить без рыбы, это факт

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Камчатка меняет облик отрасли

Все материалы

Интервью

Генеральный директор компании «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий КОТЛЯР

Генеральный директор компании «Баадер-Восток-Сервис»

Дмитрий КОТЛЯР

Рецепт успеха от «БААДЕР»: комплексные решения в технологии плюс требовательное отношение к качеству сырья

Руководитель департамента морских и пресноводных рыб России ВНИРО Николай АНТОНОВ

Руководитель департамента морских и пресноводных рыб России ВНИРО

Николай АНТОНОВ

Дальневосточные палтусы ждут стратегию

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин САВЕНКОВ

Заместитель руководителя Россельхознадзора

Константин САВЕНКОВ

Мы нацелены на обеспечение непрерывных экспортных поставок

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Рыбаки также привлекают внимание к сохранению палтусов

Все интервью

Личное мнение

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве Игорь ХОВАНСКИЙ

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве

Игорь ХОВАНСКИЙ

Лососями Амура могут пожертвовать ради выборов

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Рыбацких денег для рывка судостроения недостаточно

Все материалы

Крупным планом

ГК «Русский краб» формирует стандарт качества продукции для всей отрасли. Фото предоставлено пресс-службой группы

«Русский краб» по вкусу покупателям в разных странах

Черный макрурус от компании «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

Макрурус — сокровище морских глубин

Проблема эффективной переработки рыбных отходов по-прежнему остается одной из самых актуальных для отечественных рыбаков

GEA: скрытый потенциал рыбьего жира

Экипаж пограничного катера поднимает браконьерскую сеть

Морское браконьерство — что делать дальше?

Все материалы

События

Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.