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Из воды извлекли несколько сетей. Фото пресс-службы заповедника

В Приморье усилили охрану морского заповедника

В водах Дальневосточного морского заповедника в Приморском крае прошел масштабный антибраконьерский рейд. Сейчас для защиты ООПТ привлечены дополнительные силы пограничников и Росгвардии — в связи с туристическим сезоном и началом нереста симы.

Дальневосточный морской государственный биосферный заповедник находится на крайнем юге Приморского края, в юго-западной части Залива Петра Великого. Особо охраняемая природная территория в октябре 2019 г. была передана от Минобрнауки в ведение Минприроды России под управление ФГБУ «Земля леопарда».

Рейд провели пограничники, сотрудники «Земли леопарда» и Росгвардии. Патруль на катерах изъял в охранной зоне ООПТ несколько рыболовных сетей, отпугнул потенциальных браконьеров, сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника.

Повышение количества рейдов и привлечение дополнительных сил Росгвардии и сотрудников регионального погрануправления обусловлено летним туристическим сезоном, а также началом нереста лососевых рыб, в частности, симы. За акваторией и береговой линией следят с помощью катеров, с многочисленных кордонов заповедника на островах и в бухтах, а также с материка.

Помимо плавсредств в распоряжении природозащитников современная фототехника с дальнобойными объективами. С ее помощью инспекторы «Земли леопарда» могут оперативно фотографировать катера нарушителей на расстоянии до 10 км. Такие снимки помогут при доказательстве факта правонарушения.

«Подобные рейды — только начало. Контроль за соблюдением режима заповедника будет усиливаться постоянно, в том числе с привлечением пограничников. Необходимо наращивать темпы этой работы, чтобы довести уровень охраны здесь до эталонного, как это сделано на материковых особо охраняемых природных территориях «Земли леопарда». Надзор будет усилен. Кроме того, постоянное нахождение опергрупп с катерами и фототехникой на островах становится для нарушителей сдерживающим фактором. Они видят, что заповедник охраняется, и не рискуют нарушать его границы», — рассказал заместитель директора «Земли леопарда» по охране Евгений Стома.

Фотографии предоставлены пресс-службой заповедника.

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