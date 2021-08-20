Великобритания откажется от акульих плавников

Правительство Соединенного Королевства приняло закон, запрещающий импорт и экспорт акульих плавников и продуктов из них. Мера направлена на сохранение акул — отмечено, что некоторые виды на грани уничтожения.

Новый закон прокомментировал министр по делам Тихого океана и окружающей среды лорд Зак Голдсмит. Он подчеркнул, что добыча плавников невероятно жестока и приводит к ужасной смерти тысяч акул. Чиновник также назвал этот промысел непростительно расточительным, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании.

Хотя вылов акул ради плавников запрещен в водах Соединенного Королевства, торговля этим товаром продолжается, серьезно влияя на популяции, отметил министр. Именно поэтому правительство страны пошло на запрет импорта не только акульих плавников, но и продуктов из них.

Зак Голдсмит считает, что такая мера не только поможет увеличить популяции акул, но и пошлет четкий сигнал миру: Великобритания не поддерживает промыслы, которые ставят виды на грань уничтожения.

По данным правительства Соединенного Королевства, из более чем 500 видов акул 143 находятся в списке «находящихся под угрозой». В перечне, составленным Международным союзом охраны природы (МСОП), есть как «уязвимые» виды, так и «находящиеся под угрозой исчезновения». Планируется, что вводимый запрет поможет защитить, в частности, популяции голубой акулы и акулы мако.

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