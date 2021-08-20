Осолонение Азовского моря отразится на правилах рыболовства

Минсельхоз подготовил изменения в правила рыболовства для Азово-Черноморского бассейна. В сопроводительных материалах указано, что ряд мер по регулированию промысла связан с повышением солености воды в Азовском море.

Публичное обсуждение проекта изменений продлится до 8 сентября. Планируется, что поправки вступят в силу с 1 марта 2022 г. и будут действовать до 1 сентября 2028 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, изменения дополняют список запретных для промышленной добычи видов. В него предлагается включить судака, берша и чехонь, а также белого амура и толстолобиков в азовских лиманах Краснодарского края.

Кроме того, корректируются координаты запретного для вылова района в устьях рек Кубань и Протока. Также ограничения коснутся промысла ряда видов рыб вентерями в реке Дон, добычи бычков в Азовском море.

Изменения предусмотрены по срокам и районам промысла хамсы, кефалей, шпрота (кильки), пиленгаса, барабули, ставриды, саргана, креветок, артемии и других видов.

Поправки касаются орудий промысла, допустимых приловов, любительской рыбалки.

В сопроводительных материалах отмечена необходимость ограничения промысловой нагрузки на полупроходных и пресноводных частиковых рыб в связи с сокращением ареала и запасов из-за повышения солености Азовского моря и Таганрогского пролива.

Также авторы поправок обращают внимание, что нужно принять меры по сохранению и рациональному использованию ресурсов бычков и хамсы.

Указано, что в связи с осолонением Азовского моря изменились пути миграции кефалей и можно расширить район их промысла в юго-западной части пятикилометровой прибрежной зоны у побережья Республики Крым. Кроме того, учтено увеличение запасов креветок и артемии благодаря повышению солености.

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