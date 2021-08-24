Лосось оставил позади прогнозы

По состоянию на 23 августа вылов тихоокеанских лососей превысил 472 тыс тонн — 103% от первоначального прогноза на путину. Примерно 85% этого объема приходится на горбушу.

Дальневосточные рыбаки освоили 472,6 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Это 103% от первоначального прогнозируемого объема вылова, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Среди регионов лидерство сохраняет Камчатский край — 427,1 тыс. тонн красной рыбы. За ним следуют Сахалинская область — 15,9 тыс. тонн и Хабаровский край — 14,7 тыс. тонн. В Магаданской области уловы приближаются к 10 тыс. тонн, на Чукотке добыто 4,9 тыс. тонн, в Приморском крае — 127 тонн.

Основу уловов составляет горбуша — 405,3 тыс. тонн. Главным районом ее промысла остается Западная Камчатка. Хорошие результаты наблюдаются на востоке Сахалина, а ожидаемо низкие — на острове Итуруп.

Промысел кеты пока сосредоточен в Охотском районе Хабаровского края и на Западной Камчатке. Общий вылов этого лосося достиг 36,3 тыс. тонн.

Уровень добычи нерки перешагнул через 29 тыс. тонн. Основу уловов формирует нерка юго-запада Камчатки, главным образом, озерновского стада.

Вылов кижуча приблизился к 1,6 тыс. тонн, чавычи добыто почти 375 тонн, симы — около 10 тонн.

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