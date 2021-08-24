Проблемы полярных китов изучают экологи

WWF России организовал экспедицию по исследованию группировки гренландских китов в бухте Врангеля. Наблюдения за животными помогут разработать комплекс мер для сохранения популяции.

«На сегодняшний день численность охотоморских гренландских китов вряд ли превышает 300-400 особей. Киты занесены в Красную книгу РФ, где им присвоен наивысший приоритет принимаемых природоохранных мер», — сообщили Fishnews в пресс-службе WWF России.

В летнее время полярные киты концентрируются в мелководных заливах, которые находятся вне охраняемой территории. К тому же там сосредоточены различные виды хозяйственной деятельности, растущей с каждым годом, обращают внимание экологи. По их данным, из-за «сосуществования» с людьми киты часто получают травмы и иногда погибают, запутываясь в ставных неводах, снастях для промысла краба и в сетях для ловли лосося.

«Бухта Врангеля — это единственное в мире место, где гренландских китов можно увидеть с близкого расстояния. Из-за этого здесь растет туристический поток. Наличие судов на воде может вызывать у китов беспокойство, и как следствие — вынудить их покинуть привычные районы или укрытия», — рассказали в пресс-службе.

Для сохранения важного летнего местообитания гренландских китов WWF России организовал экспедицию. Она уже проводит исследование группировки китов в бухте. Специалисты определяют размер группировки, состояние здоровья, частоту запутывания животных в сетях и другие факторы.

Наблюдение проводится с дронов, чтобы не беспокоить китов и не нанести никакого вреда их здоровью. Экспедиция поможет определить, что необходимо для разработки комплекса мер по сохранению охотоморской популяции.

Проект реализуется совместно с Советом по морским млекопитающим (СММ) и Институтом проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН. Также экологи особо отмечают поддержку, которую оказывает Клиника инновационных технологий (КИТ) — инновационный многопрофильный медицинский центр.

Фотографии Ильи Труханова и Ольги Шпак.

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