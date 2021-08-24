Озера Западной Сибири планируют задействовать в рыбоводстве

Объявлен аукцион по 14 рыбоводным участкам на озерах Тюменской области. Все водоемы предоставляются под пастбищную аквакультуру, заявки можно подавать до 6 октября.

Организатор торгов — Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Аукцион предполагается провести 14 октября в Тюмени.

Согласно аукционной документации, участки расположены на озерах в границах Уватского, Сладковского, Бердюжского, Армизонского, Вагайского, Ярковского и Ишимского районов.

Площади акваторий — от 8 до 987 га, стартовые цены — от 6,4 тыс. до 790 тыс. рублей. Все участки предоставляются на 25 лет.

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