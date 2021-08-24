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Заведующая лабораторией промышленной микробиологии Биологического института ТГУ Юлия ФРАНК. Фото пресс-службы университета

Ученые посчитали микропластик в российских реках

Специалисты Томского государственного университета завершили анализ проб воды, взятых в 2020 г. на десяти реках. Планируется, что новые данные помогут оценить потоки и объем транспорта микропластика во внутренние моря России и Мировой океан.

«На сегодняшний день мало известно о фактических концентрациях микропластика в водах российских рек и их роли в переносе частиц на короткие и длинные расстояния, — отметила заведующая лабораторией промышленной микробиологии Биологического института ТГУ Юлия Франк. Результаты проводимых исследований позволят нам начать расшифровку значимых путей микропластика в океаны и внутренние моря и понять, как этот перенос связан с речным стоком.

Ученые БИ ТГУ провели масштабную экспедицию масштабной экспедиции в августе-сентябре прошлого года. Образы воды взяты из рек Обь-Иртышского бассейна: Иртыша, Ишима, Тобола, Туры, Томи, а также из рек бассейна Волги: Камы, Чусовой, Вятки, бассейна Северной Двины (Вычегда) и Печоры.

Из проб извлекли синтетические частицы и проанализировали их с помощью стереомикроскопа, оснащенного цифровой камерой. Как сообщили Fishnews в пресс-службе университета, определены средние концентрации микропластика в поверхностных водах рек, частицы классифицированы по размеру и форме. Данные о морфологии частиц микропластика важны для определения их потенциальных источников, обратили внимание в ТГУ.

«Средние концентрации варьировали от 4,56 ± 1,50 штук на кубометр в Ишиме (притоке Оби) до 76,0 ± 44,0 штук на кубометр в Вычегде (притоке Северной Двины). В Томи концентрация микропластика оказалась сравнительно невысокой, менее 35 частиц на кубический метр, это в два раза меньше показателя, выявленного в притоке Северной Двины, – рассказала Юлия Франк. — Во всех исследованных образцах размер большинства частиц составил от 300 до 1000 мкм (от 51 до 94% всех обнаруженных частиц), за исключением Тобола, где преобладали более мелкие пластиковые частицы».

Микрофрагменты неправильной формы были самой распространенной категорией частиц в большинстве исследованных рек. Исключение составили Иртыш, Вычегда и Кама, в воде которых преобладали микропленки.

По словам ученого, эти отличия могут отражать различное происхождение частиц в разных реках. Микросферы и микроволокна чаще всего попадают в водные экосистемы уже в микроразмерном виде с бытовыми сточными водами или из промышленных источников, а вот микрофрагменты являются вторичными по своему происхождению, то есть накапливаются в результате распада более крупных пластиковых изделий, и их присутствие может быть связано с замусориванием берегов.

Биологи проведут дальнейший анализ морфологии частиц и их полимерного состава. Это поможет выявить источники загрязнения рек микропластиком.

Чтобы дать количественную оценку потоков микропластика, переносимых реками России в океан и внутренние моря, необходимы пространственно-временные исследования (мониторинг). В ближайшее время систематический мониторинг будет проведен для крупнейших сибирских рек — Енисея и Оби, сообщили в ТГУ.

Результаты проведенных исследований в августе представили на крупной конференции World’s Large Rivers Initiative Meeting, которая проводится под эгидой ЮНЕСКО.

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