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Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ. Фото пресс-службы ВАРПЭ

ВАРПЭ и Минсельхоз обсудили проект ветеринарных правил

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) прошло совещание с разработчиками проекта новых правил ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и непереработанной рыбопродукции.

Новые правила должны прийти на смену действующему приказу Минсельхоза от 13 октября 2008 г. № 462. 23 августа документ обсуждался на площадке ВАРПЭ. В прошедшем совещании приняли участие президент ассоциации, сопредседатель рабочей группы в сфере рыболовства при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов власти Герман Зверев, секретарь рабочей группы в сфере рыболовства Наталия Гончарова и представители департамента ветеринарии Минсельхоза — заместитель директора департамента Полина Смышляева, начальник отдела нормативно-правового регулирования ветеринарно-санитарных мер Ольга Николаичева и ее заместитель Юрий Боев.

На совещании обсудили процедуру рассмотрения ведомствами и отраслевым сообществом проекта новых ветеринарных правил и принципиальные подходы к регулированию, определяющему место проведения ветеринарно-санитарной экспертизы (ВСЭ) и условия назначения лабораторных исследований, рассказали Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ.

Представители департамента ветеринарии отметили, что разработчики не предполагают изменять действующий порядок проведения ВСЭ, вводя требование об экспертизе на борту рыбопромыслового судна. По мнению разработчиков, предложенная правовая конструкция соответствует требованиям Технического регламента ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и предусматривает проведение ВСЭ на берегу. Таким образом, по мнению представителей департамента, доработанная редакция правил не предусматривает необходимость присутствия специалиста Госветслужбы на борту рыбопромыслового судна.

Специалисты департамента также указали на отсутствие установленной в проекте правил необходимости лабораторных исследований в отношении рыбы и рыбопродукции в случае, если район добычи отвечает требованиям ветеринарной безопасности по результатам мониторинга.

По информации представителей департамента, доработанная редакция проекта правил будет направлена в Минэкономразвития для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия и в Аналитический центр при правительстве для рассмотрения в профильной рабочей группе — в сфере рыболовства. Также проект передадут для согласования в федеральные ведомства.

ВАРПЭ проведет необходимую работу для участия в публичных консультациях и подготовки заседания профильной рабочей группы для установления в правилах четких правовых норм, подчеркнули в ведущем объединении рыбопромышленников России.

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  • Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ. Фото пресс-службы ВАРПЭ
  • Проект новых правил ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и непереработанной рыбопродукции обсудили на площадке ВАРПЭ. Фото пресс-службы ассоциации
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