Лососевая путина в Авачинском заливе закроется 6 сентября

На Камчатке в реках Авача, Паратунка и в Авачинском заливе 6 сентября официально завершатся промышленное рыболовство, традиционный лов КМНС и любительская рыбалка сетями.

Соответствующе решение приняла региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб, сообщает корреспондент Fishnews. На заседании руководитель Камчатского филиала ВНИРО Нина Шпигальская рассказала о крайне малочисленных подходах лососей в Авачу и Паратунку, низком уровне заполнения нерестилищ.

Комиссия установила срок запрета промышленного, традиционного и любительского рыболовства (с использованием сетных орудий) на реках Авача, Паратунка в Авачинском заливе (в том числе в Авачинской губе, бухтах Жировая и Большая Саранная) с 00:00 6 сентября.

Кроме того, с 00:00 26 августа закроется путина на морских рыболовных участках №№ 165-188 и 1081 возле устья реки Опала. На речных РЛУ в ее бассейне промысел решено не возобновлять.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews