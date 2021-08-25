За «морскими огородами» в Китае будет следить судно-беспилотник

В КНР завершили испытания первого беспилотного судна для мониторинга морских акваферм. Мини-катамаран оснащен роботом, ведущим подводное видеонаблюдение в режиме реального времени.

Тестирование аппарата прошло у побережья городского округа Вэйхай в провинции Шаньдун. По завершении испытаний беспилотник передали пользователю, пишет китайское издание Global Times.

Судно представляет собой катамаран длиной 2,4 м и шириной 1 м. Корпус сделан из углеродного волокна. На борту установлены телекоммуникационная система, система электроснабжения, подводный робот. По данным Global Times, беспилотник управляется дистанционно, и способен работать при волне высотой до 0,5 м.

Как сообщает корреспондент Fishnews, заявлено, что робот может погружаться на глубину до 50 м и в режиме реального времени передавать на компьютер или мобильное устройство изображение разрешением в 4К. Стоимость судна-беспилотника — около 77 тыс. долларов.

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