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Соревнования по подледному лову на озере Ямылимуяганто. Фото пресс-службы администрации Нового Уренгоя

Рыбное озеро при Уренгойской ГРЭС предлагают под аквакультуру

Объявлен аукцион на рыбоводный участок площадью 582 га в Ямало-Ненецком автономном округе. По условиям торгов, победитель должен обеспечить минимальный ежегодный объем изъятия объектов индустриальной аквакультуры в 4074 тонны.

Организатор торгов — Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, РВУ расположен на озере Ямылимуяганто.

Стартовая цена лота — 466 тыс. рублей. Заявки принимаются до 3 ноября, аукцион предполагается провести 11 ноября в Тюмени. Участок предоставляется на 25 лет на условиях совместного водопользования.

На берегу озера Ямылимуяганто расположены поселок Лимбяяха (отдаленный микрорайон города Новый Уренгой) и Уренгойская ГРЭС. На водоеме регулярно проводятся соревнования по зимней рыбалке.

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НазадМетки: аквакультураросрыболовство
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