Импортерам рыбы упростят таможенные процедуры

ЕЭК учтет замечания Рыбного союза по проекту перечня продукции, при таможенном оформлении которой требуется подтвердить соответствие техрегламенту по рыбе.

На площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 24 августа прошло совещание с участием представителей министерств сельского хозяйства стран ЕАЭС, таможенных органов и бизнес-сообщества в лице Рыбного союза. Участники мероприятия обсудили разработку проекта перечня продукции, при таможенном декларировании которой требуется представлять документ об оценке соответствия требованиям техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» или сведения о таком документе.

В ходе совещания рассматривались предложения белорусской стороны, ФТС России и Рыбного союза. По результатам обсуждения замечания отраслевого объединения были учтены в полном объеме.

Как сообщили Fishnews в Рыбном союзе, речь идет в том числе о формулировках наименований продукции в соответствии с наименованиями объектов технического регулирования техрегламента, указании кодов ТН ВЭД ЕАЭС в десятизначном формате для высокой детализации видов продукции и четком разграничении документов об оценке соответствия продукции — в зависимости от того, считается она переработанной или нет.

По итогам совещания Казахстан как разработчик перечня обязался в течение двух месяцев доработать проект с учетом всех замечаний.Результатом этой работы должен стать документ, который упростит работу таможни, импортеров и в целом перемещение рыбной продукции из третьих стран через границы стран ЕАЭС.

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