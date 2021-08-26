Российский вылов вышел в небольшой плюс

К 24 августа отечественные предприятия освоили более 3,42 млн тонн водных биоресурсов — это на 0,1% выше уровня прошлого года, сообщает Росрыболовство.

Вылов в Дальневосточном бассейне составил 2,45 млн тонн, что на 0,6% меньше, чем на отчетную дату 2020 г. Минтая добыто 1,3 млн тонн (-186,72 тыс. тонн), трески — 125 тыс. тонн (-3,6 тыс. тонн), сельди — 226,21 тыс. тонн (+73,27 тыс. тонн), рассказали Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

По данным ведомства, объем добычи тихоокеанских лососей превысил 474,3 тыс. тонн. Это более чем вдвое выше уровня прошлого года и на 14% — уровня 2019 г.

В Северном бассейне вылов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года увеличился на 7%, до 374,20 тыс. тонн. Промысел трески принес 267,52 тыс. тонн (+35,7 тыс. тонн), пикши — 54,67 тыс. тонн (-1,51 тыс. тонн).

В Западном бассейне добыто 57 тыс. тонн, это на 6,5% ниже уровня 2020 г. Уловы шпрота составили 34,52 тыс. тонн, отставание — 3 тыс. тонн. Балтийской сельди поймали 17,3 тыс. тонн (+0,5 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне освоили 43,75 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 2% меньше, чем на отчетную дату прошлого года. На промысле хамсы добыто 13,54 тыс. тонн (-5,9 тыс. тонн). Вылов тюльки вырос на 0,23 тыс. тонн — до 2,34 тыс. тонн.

Общий объем добычи Волжско-Каспийского бассейна увеличился на 37,5% и достиг 57,52 тыс. тонн. Вылов кильки составил 20,12 тыс. тонн, это на 15 тыс. тонн выше уровня 2020 г.

В зонах иностранных государств российский флот освоил 203,8 тыс. тонн (-15%). В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто на 206,7 тыс. тонн (+8,8%)

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