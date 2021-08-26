На Волге выделили участки под индустриальную аквакультуру

В Волгоградской области на аукцион выставили три рыбоводных участка, расположенных на Волге. Заявки принимаются до 27 сентября.

Торги организует Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки площадью 1,7 га, 2,67 га и 3,2 га находятся в границах Светлоярского района.

Все РВУ предназначены для индустриальной аквакультуры. Стартовые цены лотов — 64,7 тыс., 101,7 тыс. и 122 тыс. рублей.

Аукцион предполагается провести 5 октября в Астрахани. Победителям предложат заключить договоры сроком 25 лет на условиях обособленного водопользования.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews