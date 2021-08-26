Наука обновит данные о рыбах Черного моря

В российской части Черного моря специалисты проводят учетную траловую съемку. Эти работы позволят оценить биологическое состояние, распределение основных промысловых видов рыб и проанализировать динамику их биопродуктивности.

Экспедиция сотрудников Азово-Черноморского филиала ВНИРО на СЧС «1024» стартовала 23 августа и продлится по 11 сентября. Район проведения работ охватит акваторию от Каркинитского залива до реки Псоу, включая Анапскую банку. Исследования проводятся по стандартной многолетней сетке станций.

«Учет донных, придонных и пелагических рыб осуществляется с помощью разноглубинного трала. Определяется количество и масса каждого вида рыб в улове, составляются вариационные ряды (длина тела рыбы с групповым взвешиванием) массовых промысловых видов — хамсы, шпрота, мерланга, ставриды, барабули и других, отбираются пробы на физиологию и биохимию гидробионтов», — рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

Дополнительно ученые собирают данные по гидрологии Черного моря. Также в ходе экспедиции с судна будет проведен визуальный учет дельфинов.

Результаты исследований пополнят базу данных о состоянии условий обитания водных биоресурсов, позволят оценить состояние запасов и разработать прогнозы рекомендованных объемов добычи.

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