Предложения по «краснокнижным» сделают публичными

Минприроды внесло изменения в порядок ведения Красной книги РФ. Предусмотрена процедура размещения в интернете предложений о включении животных в список «краснокнижных».

Министерство природных ресурсов и экологии приказом от 5 июля 2021 г. № 467 внесло изменения в Порядок ведения Красной книги России.

Предусматривается, что редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира заносятся в список на основании данных госмониторинга и опубликованных научных данных (научных оценок численности объектов животного мира).

Теперь есть механизм опубликования не только решений о включении в Красную книгу или исключении из нее. Предусмотрено размещение в интернете предложений о занесении животных в список «краснокнижных» или изъятии из него. Такую информацию на своем сайте должно будет давать Минприроды не меньше чем за 180 дней до дня принятия соответствующего решения — с обоснованиями и пояснительными материалами, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что выступать с инициативами о включении в Красную книгу или исключении из нее, предлагать изменить категории статуса объектов животного или растительного мира могут органы госвласти, организации, граждане.

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