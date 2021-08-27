В какие страны «плывет» российская рыба

Россельхознадзор отмечает значительное увеличение экспорта рыбы и морепродуктов в ряд государств. Лидируют поставки в Южную Корею, также выросли отправки в Нигерию и страны Евросоюза.

По данным информационной системы «Аргус» (через нее оформляются разрешения на вывоз), большой рост показали поставки рыбо- и морепродукции в Нигерию. С начала года по 8 августа в эту страну было отправлено 21,55 тыс. тонн — почти в 116 раз больше, чем за аналогичный период 2020 г. (тогда в Нигерию было экспортировано всего 186 тонн).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, в 3,7 раза увеличился рыбный экспорт во Францию (с 1,19 тыс. тонн до 4,5 тыс. тонн), в 2,6 раза — в Норвегию (с 4,48 тыс. тонн до 11,7 тыс. тонн), в 2,5 раза — в Португалию (с 538 тонн до 1,36 тыс. тонн), в 2,4 раза — в Польшу (с 2,4 тыс. тонн до 5,8 тыс. тонн).

В Испанию по состоянию на 8 августа российские компании отправили 3,6 тыс. тонн рыбы и морепродуктов — в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда этот показатель составлял 1,7 тыс. тонн). Рыбный экспорт в Узбекистан также вырос в 2,1 раза (с 517 тонн до 1,09 тыс. тонн). Отправки в Германию увеличились с 6,18 тыс. тонн до 11,8 тыс. тонн (+91%), в Таджикистан — с 937 тонн до 1,66 тыс. тонн (+77%), в Великобританию — с 2,98 тыс. тонн до 4,87 тыс. тонн (+63%).

Больше всего рыбы и морепродуктов Россия отправила в Республику Корея — 459,2 тыс. тонн на 8 августа. Это на 48% выше уровня прошлого года (309,3 тыс. тонн).

На 46% выросли отправки в Таиланд (с 482 тонн до 704 тонн), на 44% — в Казахстан (с 8,5 тыс. тонн до 12,3 тыс. тонн), на 36% — в Белоруссию (с 20,7 тыс. тонн до 28,1 тыс. тонн).

В Россельхознадзоре отметили, что продолжается работа по открытию для поставок продукции из водных биоресурсов рынков новых стран. Сейчас ведомство согласовывает ветеринарные сертификаты для экспорта отечественной продукции водного промысла с ЮАР, Намибией, Индией, Кубой, Объединенными Арабскими Эмиратами и рядом других государств.

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