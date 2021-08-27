Ученые проверили нерестилища осетровых на Волге

Специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО оценили состояние мест нереста осетровых рыб на Нижней Волге. Экспедиция показала, что на отдельных участках нерестилища заиливаются и заносятся песком.

Рейс научно-исследовательского судна «Дафния» продолжался с 11 по 22 августа. Сотрудники лабораторий воспроизводства рыб и водных проблем и токсикологии КаспНИРХ оценивали состояние нерестилищ осетровых рыб в Волге — в верхней, средней и нижней нерестовых зонах.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, на эффективность нереста большинства видов рыб, обитающих в Волго-Каспийском рыбохозяйственном подрайоне, сильно влияют водность и температурный режим реки во время весеннего половодья. В этом году в нижнем бьефе Волгоградского гидроузла в пик половодья гидрологические условия для размножения осетровых рыб на нерестилищах были неблагоприятными. Объем стока реки за второй квартал составил 97 куб. км.

В меженный период во время рейса водохозяйственная обстановка на Волге оставалась стабильной. Уровень воды колебался на отметках 238-244 см — это на 6-7 см ниже прошлогодних показателей. Температурный фон в реке по сравнению с прошлым годом был повышенным на 1,5-2,2 градуса.

Результаты исследований показали, что, хотя нерестилища осетровых на Нижней Волге формируются на выходах твердых или очень плотных пород, на отдельных участках происходит их заиливание и занос песком. Наиболее выраженные изменения площади отмечены на Каменноярском нерестилище.

За время рейса ученые выполнили одну суточную станцию, собрали пробы ихтиопланктона с личинками и молодью сельди-черноспинки и пробы по гидрохимии. Участники рейса также провели траления 4,5-метровым донным тралом. Собранные материалы доставлены в филиал для дальнейшей камеральной обработки.

Изображения предоставлены пресс-службой КаспНИРХ.

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