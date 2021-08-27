Путассу и пикша ждут своих обладателей

Росрыболовство планирует 5 октября провести аукцион по продаже долей квот вылова в районах действия международных договоров — зонах регулирования НЕАФК, российско-норвежской и российско-фарерской комиссий.

Извещение и другая документация по новому аукциону, на котором предполагается продать доли квот, опубликована на сайте torgi.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, с молотка планируется пустить доли квот добычи в районах действия международных договоров РФ. С победителями будут заключены договоры на срок до конца 2033 г.

Три лота — это доли квот вылова северной путассу в районе регулирования Конвенции о рыболовстве в северо-восточной части Атлантического океана (НЕАФК): 0,01% со стартовой ценой около 727,7 тыс. рублей, 0,4% с начальной ценой 2,9 млн рублей, 0,061% со стартом в 4,4 млн рублей.

В зоне регулирования Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству предлагается три лота по путассу. Это самый дорогой предмет аукциона — доля в 1,106% со стартовой ценой в 23,4 млн рублей, а также 0,368% с начальной ценой в 7,8 млн рублей, 0,427% со стартом в 9 млн рублей. Также с торгов можно купить долю квоты вылова пикши в 0,01% с отсечкой 3,6 млн рублей.

Последний лот — это доля квоты вылова северной путассу в районе регулирования Смешанной российско-фарерской комиссии по рыболовству: 0,041% с начальной ценой 3,9 млн рублей.

Заявки на аукцион будут приниматься до 1 октября. Сами торги планируется провести в Москве 5 октября.

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