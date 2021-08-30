Новый корпус Музея Мирового океана планируют сдать в 2024 году

Правительство постановило выделить бюджетные инвестиции на строительство корпуса Музея Мирового океана в Калининграде. В качестве срока ввода в эксплуатацию предусмотрен 2024 г.

На строительство корпуса Музея Мирового океана в Калининграде правительство РФ постановило направить из федерального бюджета свыше 1,8 млрд рублей. Финансирование запланировано на период с 2021 по 2024 гг.

Выделение бюджетных инвестиций предусмотрено постановлением правительства от 25 августа 2021 г. № 1409, сообщает корреспондент Fishnews.

«Осуществить в 2021 — 2024 годах бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в объект капитального строительства «Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Музей Мирового океана» — строительство (реконструкция) 2-й и 3-й очереди Главного корпуса музея, г. Калининград...», — говорится в документе.

Музей Мирового океана организован в 1990 г., это первый в России комплексный морской музей. Несколько лет назад было начато строительство корпуса «Планета Океан», который должен стать ключевым элементом нового музейного центра. В архитектурной концепции использованы геометрические фигуры — шар и куб. По информации СМИ, сроки сдачи объекта неоднократно переносились.

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