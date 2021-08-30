Электроудочка закрыла дорогу на легальный промысел

В Республике Дагестан двое браконьеров получили по три года условно за лов электроудочкой. Также осужденные три года не будут иметь права на работу, связанную с добычей рыбы.

Приговор вынес Кизилюртовский районный суд. Двое жителей села Нечаевка признаны виновными в добыче водных биоресурсов способом их массового истребления.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Кавказского теруправления Росрыболовства, браконьеры были пойманы с поличным 27 апреля прошлого года близ села Нечаевка на реке Сулак. У нарушителей обнаружили и изъяли лодку, аккумулятор, преобразователь тока, сачок с электропроводкой, а также рыбу частиковых видов (кутума, шемаю).

Это уже не первый случай, когда браконьеры-электроудочники наказываются лишением свободы, отметили в теруправлении.

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