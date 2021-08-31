Инвестквоты будут распределять на почти готовые суда

Правительство разрешило распределять инвестквоты под рыболовные суда, готовность которых на 1 сентября превысит 90%. Право осваивать эти объемы инвестор получит, если судно будет сдано до 1 марта следующего года.

Изменения, внесенные правительством в положение о закреплении и предоставлении квот добычи водных биоресурсов на инвестиционные цели, касаются строительства под инвестквоты рыбопромыслового флота. Как сообщает корреспондент Fishnews, если техническая готовность судна на 1 сентября текущего года превышает 90% и на этом судне начаты пуско-наладочные работы, оно может участвовать в распределении инвестквоты.

Заявление о распределении инвестквоты судовладелец должен направить в Росрыболовство не позднее 1 октября текущего года вместе с копией заключения Минпромторга о технической готовности судна.

Если судно будет введено в эксплуатацию, а его владелец зарегистрирует имущественные права и получит положительное заключение комиссии до 1 марта следующего года, квота будет распределена ему на тот же год. Если после 1 марта — распределения придется ждать еще год.

Соответственно скорректированы сроки распределения и утверждения Росрыболовством объема части общего допустимого улова для инвестквоты. В таких случаях эти процедуры необходимо выполнить «до 10 марта года осуществления рыболовства».

Напомним, что представители рыбной промышленности на конференции Fishnews предложили и другие меры по улучшению условий участия в программе инвестквот под флот. Это увеличение предельного срока строительства, снятие требования о банковской гарантии или ее снижение при высокой технической готовности судна. Предложено также увеличить срок, на который участникам программы инвестквот предоставляется право на вылов.

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