Аквафермерам предлагают поторговаться за озера Ленобласти

Пять рыбоводных участков на озерах Ленинградской области выставлены на аукцион. Заявки принимаются до 1 октября, начальная стоимость самых дорогих лотов превышает 500 тыс. рублей.

Организатор торгов — Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки — это водоемы в Приозерском и Выборгском муниципальных районах.

Все участки предназначены для пастбищной аквакультуры. Площадь акваторий — от 7,8 га до 70 га, стартовые цены — от 62,4 тыс. до 560 тыс. рублей.

Аукцион предполагается провести 7 октября в Санкт-Петербурге. Все акватории предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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