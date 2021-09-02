Нерестилищам Большого Косминского озера рекомендовали охрану

Администрация Ненецкого автономного округа рассматривает вопрос об организации региональной ООПТ на одном из Косминских озер в бассейне Печоры.

В администрации округа обсуждают вопрос о создании особо охраняемой природной территории регионального значения «Косминский». На необходимые научные изыскания в бюджете НАО в 2021 г. предусмотрели 2,1 млн рублей. Однако затем средства были перераспределены на другие природоохранные задачи, принято решение вернуться к вопросу создания «Косминского» позднее. Об этом в ответ на запрос Fishnews сообщил руководитель департамента массовых коммуникаций НАО Антон Лебедев.

Косминские озера находятся в труднодоступной местности в бассейне реки Печоры на границе двух регионов: озеро Большое Косминское расположено в Ненецком автономном округе, а Малое Косминское — в Республике Коми.

В 1984 г. постановлением совета министров Коми АССР для охраны нерестилищ леща был создан заказник «Косминский», включавший оба озера и 500-метровые охранные лесные полосы вокруг них. В 2008 г. минприроды Республики Коми обратило внимание, что 60% акватории заказника находится в соседнем регионе и не имеет там охранного статуса. Результатом ревизии стало постановление правительства Коми об упразднении заказника.

Еще до упразднения охранного статуса Косминские озера были внесены в перспективный список Рамсарской конвенции, составляемый Всероссийским НИИ охраны природы (ныне ВНИИ Экология). Согласно справочнику «Водно-болотные угодья, внесенные в перспективный список Рамсарской конвенции», в верховьях реки Косма, притока Печоры, обитают 12–14 видов рыб и рыбообразных. В этот район мигрируют миноги, там постоянно живут пелядь, хариус, язь, щука, плотва, золотой карась, елец, окунь, гольян, ерш и налим. Редко встречаются семга и проходной голец.

В 2017 г. агентство по развитию территорий Geonika провело научно-исследовательские работы и подготовило рекомендации по коррекции схемы территориального планирования НАО. В числе прочего властям региона рекомендовали создать Косминский комплексный заказник для сохранения и использования в «научно-познавательных и рекреационных целях».

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Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews