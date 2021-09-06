Три предприятия не смогут отгружать рыбопродукцию в Китай
Главное таможенное управление КНР приостановило импорт рыбы и морепродуктов с трех российских предприятий. Ведомство обновило соответствующий перечень поставщиков.
Список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры в Китайскую Народную Республику актуализировали 3 сентября. Об этом сообщили в российском Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.
Ограничения ввели в отношении предприятий с регистрационными номерами CH-37А, CH-42А и CH-642. Все три компании зарегистрированы в Камчатском крае, сообщает корреспондент Fishnews.
Обновленный перечень размещен на сайте НЦБРП.
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