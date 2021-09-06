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Перуанская ставрида (Trachurus murphyi). Фото пресс-службы АтлантНИРО

Россия наращивает добычу ставриды в Южной Пацифике

АтлантНИРО фиксирует увеличение российских уловов ставриды в открытых водах южной части Тихого океана. При продолжении этой тенденции национальная квота будет соответственно расти, отмечают ученые.

Исторически для отечественного промысла в Южной Пацифике наиболее важна ставрида. Ее добыча регулируется (в том числе определением национальных квот) Комиссией Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана (South Pacific Regional Fisheries Management Organisation, SPRFMO, СПРФМО).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Атлантического филиала ВНИРО (АтлантНИРО), для добычи ставриды характерна неустойчивость промысловой обстановки, не позволяющей постоянно добиваться высоких уловов. Из-за невысокой эффективности лова иностранные суда в 2020 г. в районе регулирования СПРФМО не работали, промысел вел только российский траулер «Адмирал Шабалин». Между зоной островов Сан-Амбросио и континентальной зоной Чили были обнаружены достаточно массовые выходы скоплений ставриды в открытую часть района. За период добычи (август-октябрь) судно освоило около 5,7 тыс. тонн рыбы, в том числе 5,2 тыс. тонн ставриды.

Тенденции промысла последних лет. Иллюстрация пресс-службы АтлантНИРО

В 2021 г. «Адмирал Шабалин» продолжил промысел. Ориентируясь на результаты работы российского судна, к лову подключились три самых мощных траулера Евросоюза, отметили в АтлантНИРО. Скопления ставриды стали еще более устойчивыми, промысловая обстановка почти постоянно была благоприятной. С марта до конца августа «Адмирал Шабалин» выловил около 11 тыс. тонн ставриды. Сейчас траулер продолжает промысел до полной освоения национальной квоты.

В АтлантНИРО, обратили внимание, что улучшение обстановки на промысле ставриды согласуется с данными научного комитета СПРФМО о постоянном росте биомассы ставриды. При продолжении этой хорошо выраженной тенденции величина российской квоты вылова будет возрастать. Также Россия имеет основания претендовать на увеличение своей доли, опираясь на исторический вклад в развитие промысла и исследований в южной части Тихого океана, подчеркнули в филиале.

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